Petroleiro bloqueia o Canal de Suez devido a falha técnica

Um petroleiro gigante bloqueou o Canal de Suez na noite desta quarta-feira (31), levantando temores de uma interrupção no tráfego marítimo semelhante à de 2021, disse a Autoridade do Canal de Suez (SCA).



"O tráfego foi restabelecido e o petroleiro Affinity V voltou a navegar com sucesso", disse a SCA, especificando que mobilizou os "serviços de resgate do canal em uma operação que exigiu mais de cinco veículos de reboque".



O incidente foi causado por uma "falha técnica no leme que causou a perda de controle do navio", disse a entidade, sem informar o momento exato em que o tráfego foi bloqueado em uma das rotas marítimas mais movimentadas do comércio mundial.



O Affinity V "encalhou no Canal de Suez às 19h15" do horário local, disse uma fonte de segurança à AFP, acrescentando que o tráfego foi restabelecido após "um curto período de tempo", sem dar mais detalhes.



De acordo com o site especializado Vessel Finder, o Affinity V, com bandeira de Cingapura, 250 metros de comprimento e 45 metros de largura, tinha como destino o porto saudita de Yanbu.



Esta é a primeira vez que um navio bloqueou o canal estratégico desde o incidente do Ever Given, um porta-contêineres de quase 200.000 toneladas que encalhou na margem leste do canal durante uma tempestade de areia em março de 2021.



O incidente bloqueou durante vários dias a via de trânsito marítimo entre a Europa e a Ásia, por onde passa cerca de 10% do comércio marítimo mundial.