Desemprego cai a 9,1% no Brasil, com menos de 10 milhões de desocupados

A taxa de desemprego recuou 9,1% no Brasil entre maio e julho passados, para menos de 10 milhões de desocupados pela primeira vez desde 2016, uma boa notícia para o presidente Jair Bolsonaro a um mês das eleições presidenciais.



Os números divulgados nesta quarta-feira (31) pelo IBGE mostraram a quinta queda trimestral consecutiva na taxa de desemprego, alcançando o menor nível desde dezembro de 2015.



Cerca de 9,9 milhões de pessoas procuravam emprego entre maio e julho no Brasil - 4,5 milhões menos do que há um ano, detalhou o IBGE em nota.



No período entre abril e junho passados, o indicador havia caído abaixo dos 10%, situando-se em 9,3%.



O percentual de 9,1% reflete, ainda, uma forte queda do desemprego em relação ao trimestre maio-julho de 2021, quando a taxa havia escalado para 13,7%, em meio à crise de covid-19.



No entanto, esta melhora está marcada por um aumento dos empregos precários: 39,8% da população economicamente ativa trabalha no setor informal, o que equivale a mais de 39 milhões de pessoas no universo de quase 213 milhões de brasileiros.



Além disso, a renda média dos trabalhadores brasileiros caiu 2,9% em comparação com o mesmo período do ano passado.



Contudo, a melhora contínua do mercado de trabalho é uma boa notícia para o presidente, que tentará a reeleição em outubro.



Bolsonaro (PL) conta com 32% das intenções de voto no primeiro turno contra 47% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo a última pesquisa Datafolha.