Governo dos EUA procura combater falta de docentes

O governo Joe Biden anunciou nesta quarta-feira que está tomando medidas para resolver o déficit de professores nos Estados Unidos, causado, em parte, por baixos salários.



A primeira-dama Jill Biden, professora de profissão, apresentará posteriormente as iniciativas na Casa Branca.



"Muitas escolas estão lutando para preencher vagas para professores" e outros profissionais, disse o governo em comunicado, defendendo o aumento dos salários dos professores.



"Em média, os professores ganham 33% menos do que outros profissionais com formação universitária", disse a Casa Branca.



E acrescentou que, levando em conta a inflação, o salário médio semanal dos professores de escolas públicas aumentou apenas US$ 29 entre 1996 e o ano passado.



Embora o poder executivo dos Estados Unidos não tenha influência direta na contratação ou remuneração de professores, que corresponde aos governos estaduais e locais, espera tomar medidas indiretas.



A Casa Branca anunciou novas iniciativas de três empresas online destinadas a apresentar oportunidades de emprego em escolas públicas, orientar graduados para carreiras na educação e realizar feiras virtuais de contratação de professores em todo o país.



Os Departamentos de Educação e Trabalho emitiram uma carta conjunta aos distritos escolares pedindo que eles aumentem os salários dos professores usando fundos de ajuda de emergência distribuídos a partir do final de 2021 para aliviar o impacto da pandemia de coronavírus.



A Casa Branca também pediu aos professores que aproveitem os mecanismos de perdão de empréstimos estudantis para os quais são elegíveis.