Desemprego no Brasil cai a 9,1%, com menos de 10 milhões de desocupados

O índice de desemprego no Brasil caiu para 9,1% entre maio e julho do ano passado, a menos de 10 milhões de desocupados pela primeira vez desde 2016.



Os dados publicados nesta quarta-feira (31) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostraram a quinta queda trimestral consecutiva no índice de desemprego, ao menor nível desde dezembro de 2015.



Cerca de 9,9 milhões de pessoas procuravam emprego entre maio e julho na maior economia da América Latina, 4,5 milhões a menos que um ano atrás, detalhou o IBGE em nota.



No período entre abril e junho, o índice caiu abaixo de 10%, chegando a 9,3%.



No entanto, essa melhora é marcada pelo aumento de empregos precários: 39,8% da população ativa trabalha no setor informal, o que equivale a mais de 39 milhões de pessoas. Além disso, a renda média dos trabalhadores brasileiros caiu 2,9% em relação ao mesmo período do ano passado.