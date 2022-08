Irã e Turquia expulsam à força e disparam contra refugiados afegãos, diz ONG

A ONG Anistia Internacional (AI) condenou o tratamento dado por Turquia e Irã aos afegãos que tentam fugir de seu país em um relatório publicado nesta quarta-feira (31, noite de terça em Brasília), que denuncia devoluções forçadas, fuzilamentos ilegais e detenções arbitrárias.



"As forças de segurança de Irã e Turquia devolveram à força afegãos que tentavam cruzar as fronteiras destes países para se colocarem a salvo em numerosas ocasiões, inclusive abrindo fogo de forma ilegal contra homens, mulheres e crianças", assinala o relatório.



A investigação foi realizada em março no Afeganistão com 74 pessoas que afirmaram terem sido devolvidas à força, entre elas 48 que disseram que foram alvejadas ao tentar cruzar as fronteiras de Irã e Turquia.



Segundo a ONG, as forças iranianas "mataram e feriram ilegalmente dezenas" de pessoas, inclusive abrindo fogo contra carros lotados de pessoas.



"Os guardas fronteiriços turcos também utilizaram ilegalmente munição real", afirma a pesquisadora da Anistia, Marie Forestier, no relatório.



A organização se reuniu com os familiares de seis homens e um jovem de 16 anos que morreram pelas mãos das forças de segurança iranianas quando tentavam cruzar a fronteira com o Irã entre abril de 2021 e janeiro de 2022.



No total, a organização documentou 11 mortes atribuídas às forças de segurança iranianas.



Segundo a Anistia Internacional, as forças de segurança iranianas dispararam contra pessoas que escalavam os muros fronteiriços, tentavam passar por baixo das cercas ou se deslocavam em automóvel ou a pé da fronteira rumo ao território iraniano.



Muitos dos que conseguiram cruzar as fronteiras dos dois países foram torturados e detidos arbitrariamente na Turquia e no Irã antes de serem devolvidos à força ao Afeganistão, disse a ONG.



"Pedimos às autoridades turcas e iranianas que detenham imediatamente todas as deportações e expulsões ilegais, e que garantam uma passagem segura e o acesso aos procedimentos de asilo" para os afegãos que buscam proteção, afirmou a Anistia.



A ONG também fez um apelo à comunidade internacional para que proporcione ajuda financeira aos países que acolhem os refugiados afegãos, incluídos Irã e Turquia.



Centenas de milhares de afegãos fugiram do país desde que os talibãs tomaram o poder em agosto de 2021, segundo a ONG.