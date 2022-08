Tempestades derrubam cacto gigante de 200 anos nos EUA

Um cacto Saguaro gigante de 200 anos foi derrubado por tempestades no estado do Arizona, sudoeste dos Estados Unidos.



"As fortes chuvas sazonais podem ter um impacto rápido na paisagem do deserto. A perda desse enorme e icônico Saguaro de 200 anos no Parque Estadual Catalina, perto de Tucson, é uma mudança que os visitantes frequentes do parque não podem deixar de notar", publicou no Facebook a administração dos parques estaduais do Arizona, que acrescentou uma foto da planta tombada.



O cacto Saguaro pode atingir mais de 10 metros de altura e pesar mais de duas toneladas quando cheio d'água. A planta, que cresce nos Estados Unidos e no México, tornou-se um símbolo do oeste americano, em particular da paisagem desértica do Arizona.



"Felizmente, esse gigante caiu fora da trilha e ali permanecerá, proporcionando habitat e alimento para muitas criaturas enquanto se decompõe", informou a administração dos parques.