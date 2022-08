EUA afirmam que a Rússia recebeu drones iranianos com defeitos

A Rússia começou a receber drones iranianos de combate para a guerra na Ucrânia, mas muitos estão com defeitos, informaram as forças armadas dos Estados Unidos nesta terça-feira (30).



"Aviões russos de transporte carregaram equipamentos UAV (drones) em um espaço aéreo iraniano e em seguida voaram do Irã para a Rússia durante vários dias de agosto", informou o porta-voz do Pentágono, o general Pat Ryder, utilizando a sigla em inglês para veículo aéreo não tripulado".



"Provavelmente isso seja parte dos planos da Rússia de importar centenas de UAV iranianos de vários tipos", disse.



No entanto, "nossas informações indicam que os drones relacionados a estes carregamentos têm muitos defeitos". Ryder não apresentou provas de sua afirmação.



Depois de seis meses de guerra, ambas as partes perderam uma grande quantidade de drones de vigilância e ataque. Os russos importam do Irã dois tipos deste aparelho: o Mohajer-6 e os da série Shahed, segundo o Pentágono.



As forças russas os utilizam para ataques aéreos e terrestres e alvos no campo de batalha.



Ryder disse que, em parte, Moscou recorreu a Teerã porque as sanções impostas à Rússia por aliados da Ucrânia dificultaram a produção própria.