Arábia Saudita condena mulher a 45 anos de prisão por publicação nas redes sociais

Uma mulher saudita foi condenada a 45 anos de prisão por suas publicações nas redes sociais, indicaram grupos de direitos humanos, citando documentos judiciais, no segundo caso deste tipo este mês.



Nourah al Qahtani recebeu esta dura sentença em uma apelação por "usar a Internet para quebrar o tecido social" do reino e por "violação da ordem pública" usando redes sociais, disse a organização Democracy for the Arab World Now (DAWN).



A mulher foi condenada sob a lei antiterrorismo e de crimes cibernéticos, acrescentou a agência com sede em Washington, fundada pelo jornalista saudita Jamal Khashoggi, assassinado no consulado de seu país em Istambul em 2018 pelas mãos de agentes sauditas.



A AFP recebeu uma cópia dos documentos, mas eles não puderam ser verificados e as autoridades sauditas não fizeram nenhum comentário.