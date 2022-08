França expulsará imã por discurso de ódio

O Conselho de Estado, o mais alto tribunal administrativo da França, aprovou nesta terça-feira (30) a expulsão para o Marrocos de um imã acusado de incitar o ódio, informou o ministro do Interior, Gerald Darmanin.



Hassan Iquioussen "será expulso do território nacional" no que é "uma grande vitória para a República", escreveu o ministro no Twitter, citando uma decisão do Conselho de Estado.



O caso chegou ao mais alto tribunal depois que os juízes de Paris bloquearam a expulsão do imã, ordenada pelo Ministério do Interior em julho por "discurso antissemita particularmente virulento" e sermões pedindo a "submissão" das mulheres aos homens.



Iquioussen, 58 anos, que nasceu na França, mas tem nacionalidade marroquina, tem dezenas de milhares de seguidores em suas contas no YouTube e Facebook.



Seus advogados inicialmente solicitaram com sucesso ao tribunal de Paris que bloqueasse a ordem de deportação, alegando que isso criaria "danos desproporcionais" à sua "vida privada e familiar".



De acordo com o que um advogado do Ministério do Interior disse na semana passada no Conselho de Estado, Iquioussen "difundiu durante anos ideias insidiosas que não passam de um incitamento ao ódio, à discriminação e à violência".



