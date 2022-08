Alemanha reitera ideia de construir gasoduto entre Espanha e França

O chanceler alemão Olaf Scholz reiterou nesta terça-feira (30) seu apoio à construção de um gasoduto através dos Pireneus para "melhorar as interconexões da rede de gás" europeia, em plena crise energética pela invasão russa da Ucrânia.



"Quero destacar que apoio fortemente essa conexão", disse Scholz em coletiva de imprensa com seu colega espanhol Pedro Sánchez em Meseberg, ao norte de Berlim.



"Esse gasoduto poderia melhorar atualmente as interconexões da rede de gás europeia e, a longo prazo, também utilizaria todo o hidrogênio" verde na Europa, detalhou Scholz.



O projeto, nomeado Midcat - abreviatura de Midi (sul da França) e Catalunha (nordeste da Espanha), as duas regiões que conectaria - permitiria que Espanha e Portugal transportem gás em forma de GNL procedente dos Estados Unidos ou Catar, para a Europa central, através da França.



O projeto, iniciado em 2013, foi abandonado em 2019 devido ao impacto ambiental e o escasso interesse econômico, mas a guerra na Ucrânia e as ameaças russas de interromper o fornecimento de gás para a UE trouxeram a questão de volta à mesa.



"As interconexões energéticas da península ibérica com o mercado europeu estão abaixo de 3%, longe dos compromissos que assumimos com a Comissão Europeia", com Portugal e França, disse Sánchez.



Diante da relutância da França, a Espanha avalia a possibilidade de construir um gasoduto submarino através da Itália.