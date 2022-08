Ilhas Salomão suspendem visitas navais dos Estados Unidos

As Ilhas Salomão suspenderam todas as visitas da Marinha dos Estados Unidos, informou nesta terça-feira a embaixada de Washington na Austrália, o que aumenta as preocupações sobre a crescente influência da China na região do Pacífico.



"O governo dos Estados Unidos recebeu uma notificação formal do governo das Ilhas Salomão sobre uma moratória para todas as visitas navais, à espera da atualização dos procedimentos de protocolo", informou a embaixada em um comunicado.



A notícia foi divulgada uma semana depois de o governo dos Estados Unidos afirmar que um de seus navios de patrulha teve o direito de reabastecer negado na capital deste arquipélago do Pacífico, Honiara.



Washington expressou "decepção pelo fato de o navio da guarda costeira não ter conseguido fazer a escala planejada em Honiara", segundo o comunicado.



O navio-hospital "Mercy" foi autorizado a atracar na segunda-feira como parte de uma missão missão humanitária no país, mas a embaixada destacou que recebeu luz verde antes do início da moratória.