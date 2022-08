Morre último integrante de tribo indígena na Amazônia

Um homem que vivia isolado há quase três décadas na Amazônia brasileira e possível último sobrevivente de uma comunidade indígena arrasada, foi encontrado morto, informou a Fundação Nacional do Índio (Funai).



Conhecido como "índio Tanaru", o homem foi encontrado em sua rede em uma cabana em Terra Indígena Tanaru, em Rondônia, em 23 de agosto, informou a Funai no fim de semana.



Ele também era conhecido como "índio do buraco" por seu costume de abrir buracos profundos nas cabanas onde morava.



A ONG Survival descreveu a Terra Indígena Tanaru como uma ilha de floresta em meio a vastas fazendas de gado, em uma das regiões mais perigosas do país, principalmente pelas atividades ilegais de mineração e desmatamento.



As autoridades não informaram a idade do homem nem a causa de sua morte, mas disseram que "não havia sinais de violência ou luta". Também não apresentaram evidências da presença de outras pessoas no local ou marcas na vegetação.



"Ao que tudo indica, a morte se deu por causas naturais", disse a Funai em nota de pesar publicada em seu site.



As autoridades presumem que sua tribo - provavelmente pequena - sucumbiu às incursões de fazendeiros e exploradores de madeira nos anos noventa.



"Com sua morte, o genocídio desse povo indígena está completo", disse Fiona Watson, diretora de pesquisa da Survival, que visitou o território Tanaru em 2004.



"Foi realmente um genocídio - a eliminação deliberada de um povo inteiro por fazendeiros de gado famintos por terra e riqueza", afirmou.



Segundo a Funai, há 114 registros da presença de grupos indígenas isolados no Brasil, número que varia em alguns relatórios.



De acordo com o censo de 2010, mais de 800 mil pessoas declararam ser indígenas no Brasil.



Mais da metade desses índios vivem na Amazônia e muitos estão ameaçados pela exploração ilegal em grande escala dos recursos naturais que necessitam para sobreviver.