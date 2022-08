O lançamento do novo foguete da NASA para a Lua pode ser possível na sexta-feira (2), estimou um funcionário da agência espacial americana, depois que a decolagem desta segunda-feira (29) foi suspensa devido a problemas técnicos.



"Mantemos a opção para sexta-feira", disse Mike Sarafin, chefe da missão Artemis 1 da NASA, em entrevista coletiva, observando que as equipes retornarão às suas análises na terça-feira para ter uma ideia melhor do tempo necessário para resolver os problemas que surgiram.