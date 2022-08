Anitta, Bad Bunny e Taylor Swift marcam o MTV Video Music Awards

A grande estrela do pop-folk americano Taylor Swift, a cantora pop brasileira Anitta e o rapper porto-riquenho Bad Bunny marcaram a noite de domingo (28), em Nova York, na entrega anual do MTV Video Music Awards.



Nessa edição do MTV VMA 2022, realizada em um estádio de Newark, Nova Jersey, as performances dos artistas tiveram mais destaque que a lista de premiados.



- "Na favela do Brasil" -



Um enorme destaque no palco da premiação foi a brasileira Anitta, com uma apresentação espetacular antes de receber a estatueta do astronauta pelo prêmio de melhor vídeo latino, com "Envolver".



"Nasci e cresci na favela do Brasil, e para quem nasceu lá, nunca imaginaríamos que isso fosse possível", disse a cantora ao receber o troféu.



- "Muito orgulhosa" -



Um grande momento no tapete vermelho do Pudential Center por conta de sua roupa feita de cristais, Taylor Swift ganhou o prêmio de melhor videoclipe do ano pelo seu curta "All Too Well".



"Estou muito orgulhosa do que fizemos", disse a cantora de 32 anos. A liricista decidiu regravar seus primeiros seis discos para poder controlar os direitos das próprias canções na indústria musical.



"Não poderíamos ter feito esse curta-metragem se não fosse por vocês, fãs", declarou Swift, bilionária e com milhões de seguidores nas redes sociais.



A compositora aproveitou para anunciar o lançamento do seu novo disco no dia 21 de outubro, e pouco após o fim da transmissão ela revelou o nome.



"'Midnights', as histórias de 13 noites de insônia divididas ao longo da minha vida, será lançado em 21 de outubro. Encontre-me à meia-noite", escreveu nas redes sociais.



- 'Vanguard Award 2022' -



A nova-iorquina Nicki Minaj levou o prestigioso prêmio 'Video Vanguard Award 2022', a tão cobiçada homenagem anual da premiação.



Com sua memorável peruca rosa, a ícone do hip-hop do Queens apresentou vários sucessos, incluídos "Super Bass" e o último lançamento "Super Freaky Girl", que já atingiu o topo das paradas.



- "De Porto Rico para o mundo inteiro" -



Após as interrupções nas edições de do MTV Video Music Awards em 2020 e 2021, por conta da pandemia, Bad Bunny não subiu no palco do Prudential Center de Newark pois estava em seu próprio concerto no Bronx, em Nova York, onde atraiu cerca de 100 mil fãs neste final de semana para sua turnê.



Vestido com um terno de cetim rosa e óculos de sol branco, o cantor de Porto Rico, a ilha caribenha sob jurisdição americana, falou em espanhol em um vídeo "agradecendo Nova York" e cantando seu hit "Titi me preguntó", que durante os últimos meses toca nas ruas de Nova York.



"Sempre acreditei desde o começo que poderia chegar ao estrelato, que poderia ser uma das maiores estrelas do mundo sem ter que mudar minha cultura, meu idioma, minha energia", disse o cantor de 28 anos.



"Sou Benito Antonio Martínez, de Porto Rico para o mundo inteiro", exclamou, usando seu verdadeiro nome no lugar do artístico 'Bad Bunny'.



O inglês Harry Styles, outro astro do pop, também aceitou seu prêmio de melhor álbum do ano pelo disco "Harry's House" por vídeo, antes de começar seu show no lendário Madison Square Garden, em Manhattan.



A rapper americana Lizzo também se apresentou antes de ganhar o prêmio 'Video For Good', que reconhece videoclipes com mensagens sociais ou políticas, por sua canção "About Damn Time".



"Votem para mudar algumas dessas leis que nos oprimem", Lizzo pediu no agradecimento pelos votos recebidos e em um aceno para a política americana.



Antes de se apresentarem e prestarem homenagem ao falecido baterista Taylor Hawkins, do Foo Fighters, a banda de rock californiana Red Hot Chilli Peppers ganhou o 'Global Icon Award', em reconhecimento à sua longa trajetória.