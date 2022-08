Soldado holandês morreu em tiroteio nos Estados Unidos

Um soldado das forças especiais holandesas morreu após ficar ferido junto com dois companheiros em um tiroteio no sábado na cidade americana de Indianapolis, anunciou o ministério holandês da Defesa nesta segunda-feira (29).



Os três homens, que se encontravam nos Estados Unidos para treinamentos, não estavam de serviço quando aconteceu o incidente na madrugada de sábado, informou o ministério.



A imprensa americana apontou que o tiroteio teria acontecido depois de uma briga e que não foi aleatório.



"O soldado holandês, que se encontrava em situação crítica em um hospital da cidade americana de Indianapolis, morreu pelos ferimentos na noite passada", indicou o ministério em comunicado.



Os outros dois soldados estavam conscientes e podiam falar, informou o ministério holandês da Defesa.



Os três pertenciam ao corpo de comando, a unidade de forças especiais do exército holandês.