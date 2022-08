Uma grande operação de resgate estava em curso nesta segunda-feira na costa da Suécia, onde uma balsa com 300 pessoas a bordo e vários carros estava em chamas, informaram as autoridades do país.



"Há um incêndio no convés dos carros", disse à AFP o porta-voz da Administração Marítima Sueca, Jonas Franzen, acrescentando que três helicópteros e sete embarcações foram enviados ao local e que a operação de retirada do navio já começou.