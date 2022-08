UE analisará suspensão de acordo sobre facilitação de vistos com a Rússia

Os ministros das Relações Exteriores dos países da União Europeia (UE) iniciarão na terça-feira (30) em Praga um debate sobre a suspensão do acordo de facilitação de vistos entre o bloco e a Rússia, que data de 2007, informou um diplomata europeu.



De acordo com a fonte, a ideia é iniciar no mês de setembro o procedimento de suspensão do acordo, para completá-lo em outubro.



"Não podemos manter a política de vistos como até o momento", disse o diplomata.



Na visão desta fonte, o acordo sobre facilitação de vistos com a Rússia "será o primeiro passo". Ele disse que a medida é um "símbolo".



"O turismo não é um direito humano", acrescentou o diplomata, para quem um próximo pacote de sanções da UE contra a Rússia já poderia incluir o congelamento do acordo sobre vistos.



Ele acrescentou, no entanto, que a medida incluiria exceções relacionadas à sociedade civil russa, casos humanitários e estudantes.



Como parte das sanções contra a Rússia pela guerra na Ucrânia, a UE já adotou restrições de visto para funcionários do governo russo ou empresários próximos ao Kremlin, mas a discussão agora se concentra no bloqueio aos vistos de turismo, uma ideia que gera muitas divergências.