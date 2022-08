China processa 28 suspeitos de ataque a mulheres em restaurante

Os promotores chineses anunciaram nesta segunda-feira (29) que processaram 28 suspeitos em relação a um ataque brutal contra um grupo de mulheres, incidente que viralizou e gerou indignação e um debate sobre a violência de gênero no país.



As imagens de um grupo de homens atacando quatro mulheres em um restaurante de Tangshan em junho, ao leste da capital Pequim, se espalharam rapidamente pela Internet, retomando o debate sobre violência contra as mulheres na China.



Os homens agrediram as mulheres depois que elas os rejeitaram, segundo o vídeo.



Os promotores da província de Hebei disseram que iniciaram processos contra os suspeitos - incluindo sete homens diretamente envolvidos no ataque - depois de reunir evidências confiáveis suficientes.



O comunicado, publicado em uma plataforma chinesa que funciona como o Twitter e se chama Weibo, não especificou as acusações.



A polícia identificou o principal suspeito como "Chen", afirmando que "usou a violência de forma imprudente para cometer o mal", segundo a televisão estatal CCTV.



Após o ataque, as autoridades de Tangshan demitiram o chefe de polícia e cinco outros oficiais e lançaram uma repressão ao crime organizado.



O debate sobre os direitos das mulheres cresce na China, apesar da pressão de uma sociedade patriarcal, onde há ampla censura e pouco respaldo legal às vítimas.



Weibo