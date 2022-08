França acolherá cineastas de países sem liberdade de expressão

A ministra da Cultura francesa, Rima Abdul Malak, anunciou nesta segunda-feira (29) a criação de um programa de apoio aos diretores de cinema procedentes de países onde a liberdade de expressão é restrita.



O programa "Caméras Libres" permitirá acolher esses diretores na França "durante ao menos seis meses", segundo as declarações da ministra à emissora Europe 1.



O projeto, que será concluído no final do mês, permitirá que a França "continue sendo essa terra de acolhida para os artistas que precisam se expressar e criar livremente", acrescentou.



O programa estará destinado "aos cineastas que desenvolvem um projeto de longa-metragem (documentário, ficção ou animação) com projeção internacional", indicou o gabinete da ministra.



Os artistas serão recebidos durante seis meses no território francês "com as despesas pagas para viagem, estadia e as despesas pedagógicas da residência", acrescentou essa fonte.



O programa começa com um orçamento inicial de 200.000 euros "que permitirá receber cerca de dez residentes" durante o primeiro ano, explicou.



O cinema francês é "o mais aberto ao mundo", afirmou a ministra, que lembrou que o Centro Nacional de Cinema, que organizará este programa, tem "60 acordos de coprodução com outros países" assinados.