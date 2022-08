Parentes de mineradores presos no México aceitam plano de resgate, anuncia governo

Os parentes de 10 trabalhadores presos desde o último dia 3 em uma mina do México aceitaram o plano de resgate apresentado pelo governo, após uma rejeição inicial porque o mesmo levaria meses, anunciou neste domingo o presidente Andrés Manuel López Obrador.



"Já existe um consenso. As 10 famílias concordam com que esse trabalho seja realizado", afirmou o presidente em ato público no estado de Nuevo León.



A AFP consultou Guadalupe Cabrales, irmã de um dos mineradores, mas a mesma não quis comentar o anúncio do presidente, dizendo apenas que as famílias se reuniriam no fim da tarde.



Na última sexta-feira, o presidente Obrador disse que os especialistas que trabalham no resgate buscarão abreviar ao máximo o prazo dos trabalhos.



O acidente ocorreu em 3 de agosto, quando os trabalhadores abriram um buraco na mina El Pinabete, fazendo com que a água acumulada no complexo vizinho de Conchas Norte transbordasse para o local onde trabalhavam. Cinco trabalhadores conseguiram sair por conta própria, mas, em todo esse tempo, não foi possível estabelecer contato com os 10 mineradores presos, cujo estado de saúde é desconhecido.