Hillary Clinton se solidariza com premier da Finlândia após críticas mundiais

A ex-secretária de Estado americana Hillary Clinton expressou apoio neste domingo à primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin, cujo suposto gosto por festas lhe rendeu críticas em todo o mundo.



Hillary publicou em sua conta no Twitter uma foto dançando com o braço para o alto, tirada em abril de 2012 no Café Havana de Cartagena, Colômbia.



"Aqui estou em Cartagena, quando viajei para uma reunião como secretária de Estado", legendou Hillary, acrescentando: "Continue dançando, @marinsanna".



Aos 36 anos, a primeira-ministra mais jovem do mundo é alvo de controvérsia depois que vídeos em que ela aparece dançando com amigos e celebridades foram parar na internet. A polêmica aumentou ainda mais após a publicação de uma foto de duas mulheres levantando suas blusas em uma festa organizada em julho na residência oficial de Sanna, o que obrigou a premier a pedir desculpas.



Hillary Clinton, 74 anos, comandou a diplomacia americana entre 2019 e 2013 e foi candidata à Casa Branca em 2016, quando foi derrotada por Donald Trump. Também foi senadora e primeira-dama dos Estados Unidos.