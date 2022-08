Áustria pede que UE dissocie preços do gás e energia elétrica

O chanceler austríaco Karl Nehammer pediu neste domingo à União Europeia (UE) para "dissociar o preço da energia elétrica do preço do gás" para provocar uma redução. Ele afirmou que o tema será debatido em uma reunião de emergência em breve



"O preço da eletricidade deve cair e não devemos deixar que todos os dias (o presidente russo Vladimir) Putin decida no lugar dos europeus", afirmou o chefe de Governo conservador em um comunicado.



"Devemos parar com esta loucura que afeta os mercados de energia", acrescentou Nehammer. Ele destacou que isto será possível apenas com um marco europeu, e não apenas nacional.



Toda a Europa foi afetada por um aumento expressivo dos preços da energia e o primeiro-ministro tcheco, Petr Fiala, cujo país ocupa a presidência da UE, anunciou na sexta-feira que vai convocar uma reunião de emergência dos ministros da Energia.



"O tema (dissociar os preços) estará na agenda", afirmou o chanceler austríaco, que disse conversar sobre a questão com Fiala e com o chefe de Governo alemão Olaf Scholz.



Após seis meses de guerra na Ucrânia, vários fatores explicam a alta, começando pela redução do fornecimento de gás russo para os países da Europa que apoiam Kiev.



Quase 20% da energia elétrica europeia é produzida por centrais térmicas de gás.



A crise afetou gravemente toda a Europa, que esperava aproveitar os planos de recuperação pós-covid para executar uma transição energética, para abandonar as energias fósseis emissoras de gases de efeito estufa e para desenvolver energias renováveis.