ONU condena bombardeio na região etíope de Tigré que atingiu jardim de infância

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) condenou neste sábado o bombardeio de sexta-feira que deixou pelo menos quatro mortos na região rebelde etíope de Tigré, enquanto vários diplomatas pediram que civis não sejam atacados.



"O Unicef condena com veemência o ataque aéreo em Mekele, capital de Tigré, Etiópia. O bombardeio atingiu um jardim de infância, matou várias crianças e deixou outras feridas", tuitou a diretora executiva do organismo, Catherine Russell.



Os combates entre forças governamentais e os rebeldes da Frente Popular de Libertação de Tigré (TPLF) foram retomados na quarta-feira, o que acabou com cinco meses de trégua de um conflito iniciado em 2020.



Os rebeldes afirmaram que o bombardeio - o primeiro em vários meses em Tigré - destruiu um jardim de infância e atingiu zonas residenciais.



O governo etíope afirmou que sua Força Aérea ataca apenas alvos "militares" e acusou os rebeldes da região por uma "encenação, com sacos de cadáveres falsos em áreas civis" para provocar indignação.



Esta foi a primeira confirmação de uma organização internacional de que o bombardeio atingiu o estabelecimento para crianças.



"Mais uma vez as crianças pagam um preço alto pela escalada da violência no norte da Etiópia. Há quase dois anos, as crianças e suas famílias na região sofrem os tormentos deste conflito. Isto tem que acabar", disse Russell.



Kibrom Gebreselassie, diretor do hospital Ayder, o principal da cidade, afirmou na sexta-feira que o centro médico recebeu quatro mortos, incluindo duas crianças, e nove feridos.



O canal de televisão oficial de Tigré, Tigrai TV, afirmou que "sete civis, incluindo três crianças, morreram e exibiu imagens de um parque destruído.



A imprensa não tem acesso ao norte da Etiópia, o que impede qualquer verificação independente das informações.



A internet na região funciona de maneira precária e nenhum alto funcionário do governo de Tigré foi localizado para confirmar o balanço.



Os confrontos retomados esta semana se limitaram a duas zonas ao redor da fronteira sudeste de Tigré, mas na sexta-feira a aviação etíope bombardeou.



O conflito em Tigré explodiu em novembro de 2020, quando o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, enviou o exército à região para expulsar o governo regional, que contestava sua autoridade há vários meses e que, segundo o Executivo, havia atacado bases militares na região.



O conflito provocou um número difícil de determinar de mortos e obrigou dois milhões de pessoas a abandonar suas casas.



A trégua que começou em março evitou parte do derramamento de sangue e permitiu que os comboios de ajuda retornassem lentamente a Tigré, onde a ONU afirma que milhões de pessoas sofrem com a fome.



A crise em Tigré gera preocupação na comunidade internacional e, desde o fim da trégua na quarta-feira, ONU, União Europeia (UE), Estados Unidos e outros países pediram o fim das hostilidades e uma resolução pacífica para o conflito.



O diretor geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que nasceu na região de Tigré, chamou o bombardeio de "bárbaro" e "horroroso".



"Crianças assassinadas em um jardim de infância no ataque de hoje em #Tigré e prosseguem 21 meses de fome, privações e mortes", escreveu no Twitter.



Vicky Ford, a ministra britânica para a África, recordou que a proteção dos civis deve ser uma prioridade, de acordo com o direito internacional.



"Os relatos de vítimas civis após o bombardeio em #Tigré são espantosos", tuitou a ministra.



O comissário europeu de gestão de crises, Janez Lenarcic, pediu na sexta-feira que "o Direito Internacional Humanitário seja respeitado".