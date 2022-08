Operadoras de oleoduto irão pagar US$ 13 milhões por vazamento na Califórnia

As operadoras de um oleoduto que derramou petróleo em praias da Califórnia anunciaram ter concordado em se declarar culpadas de poluição ambiental e a pagar US$ 13 milhões.



A Amplify Energy, empresa do Texas que opera o odeoduto em frente a Huntington Beach, e duas subsidiárias - Beta Operating Co. e San Pedro Bay Pipeline Co.- informaram que irão admitir responsabilidade pelo petróleo derramado nas águas do sul da Califórnia em outubro.



Como parte do acordo fechado em uma corte federal, as empresas pagarão uma multa de 7,1 milhões de dólares e 5,8 milhões de indenização às agências federais que limparam os mais de 95 mil litros de petróleo derramado.



O vazamento ocorreu em outubro de 2021 e produziu uma maré negra de 24 km na costa sul de Los Angeles, entre Huntington Beach e Laguna Beach, praias bastante populares entre os surfistas e habitat de golfinhos.



Inspeções submarinas revelaram que uma grande seção do oleoduto havia se deslocado e apresentava uma ruptura na tubulação. Martyn Willsher, presidente da Amplify, disse que a empresa "trabalhou em cooperação" para resolver o problema desde o início e que aceitou instalar um novo sistema de detecção de vazamentos, além de aumentar as inspeções no oleoduto.



"As empresas relacionadas aceitam agora a responsabilidade por conduta criminosa, e são exigidas das mesmas melhoras significativas que ajudem a evitar futuros derramamentos de petróleo", declarou a procuradora federal Stephanie Christensen.



O desastre reacendeu o debate sobre a presença de plataformas de petróleo a poucos quilômetros das praias densamente povoadas do sul da Califórnia. Vinte e três plataformas de petróleo e gás operam em águas federais naquela região.