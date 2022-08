Homem é condenado a 20 anos de prisão por estupro de jovem em caso que gerou comoção no Chile

A Justiça condenou nesta sexta-feira a 20 anos de prisão o autor do estupro e dos abusos sexuais cometidos contra Antonia Barra, jovem de 21 anos que se suicidou após denunciar os fatos, um caso que gerou comoção no Chile.



Um tribunal de Temuco, localizada 800 km ao sul de Santiago, determinou "20 anos de prisão em seu grau máximo" para Martín Pradenas, após condená-lo por dois crimes de estupro e cinco de abuso sexual entre os anos de 2010 e 2019 contra seis mulheres, entre elas Antonia.



O Ministério Público havia pedido 41 anos de prisão para Pradenas. "Não é justo, deram metade", protestou Marcela Parra, mãe da vítima.



Das cinco vítimas de Pradenas, três eram menores de idade, e as restantes estavam alcoolizadas. "Não podiam decidir, muito menos dar o seu consentimento", diz a sentença.



O caso de Antonia, que se suicidou três semanas após fazer a denúncia, gerou comoção no Chile, especialmente entre grupos feministas. Os fatos remontam a 18 de setembro de 2019 e foram reconstituídos com base em mensagens de WhatsApp enviadas por Antonia para amigos, nas quais contava que, após ir a uma casa noturna, acordou em uma cabana, com Pradenas em cima dela.



O caso gerou uma onda de repúdio nas redes sociais, panelaços e outros protestos em frente à residência do acusado em Temuco.