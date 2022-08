Candidato opositor de Angola rejeita resultados parciais das eleições

O candidato do partido de oposição angolano UNITA rejeitou nesta sexta-feira (26) os resultados parciais das eleições desta semana, que dão vitória ao MPLA, no poder no país africano desde 1975.



"A UNITA não reconhece os resultados provisórios divulgados pela CNE [Comissão Nacional Eleitoral]", disse o líder do partido, Adalberto Costa Júnior, em coletiva de imprensa em Luanda.



Após a apuração de 97% dos votos, o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), do presidente em fim de mandato João Lourenço, somava 51,07% dos votos.



Por sua vez, a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), de Costa Júnior, chegava a 44,05%.



O líder opositor pediu uma revisão internacional da apuração, alegando a existência de discrepâncias entre os resultados oficiais e a apuração paralela feita por seu próprio partido.



"Não existe a menor dúvida em afirmar, com toda a segurança, de que o MPLA não ganhou as eleições do dia 24 de agosto", declarou Costa Júnior diante de uma multidão de entusiastas de seu partido.



Estas são as eleições mais disputadas de Angola, uma ex-colônia portuguesa governada pelo MPLA desde a sua independência em 1975.