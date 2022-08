Preços da eletricidade na Alemanha e na França batem novos recordes

Os preços atacadistas da eletricidade para 2023 na Alemanha e na França bateram novos recordes nesta sexta-feira (26), com 850 e mais de 1.000 euros por megawatt-hora (851 dólares e mais de 1.001 dólares), respectivamente.



A explosão dos preços - que estavam em torno de 85 euros por megawatt-hora (85,1 dólares) um ano atrás - se deve, entre outros motivos, à redução no envio de gás russo para a Europa desde a guerra na Ucrânia.



Muitas centrais térmicas utilizam gás para gerar energia elétrica. Como a quantidade de gás disponível não é certa, a cotação registra níveis recorde.



Na França, o fechamento dos reatores nucleares por problemas de corrosão, em particular, também provocou o recorde de preços. Apenas 24 dos 56 reatores franceses funcionam no momento.



Os países da União Europeia (UE) estão adotando planos de economia de energia e racionamento - como desligar os letreiros luminosos à noite - devido ao risco de apagões no inverno (hemisfério norte).