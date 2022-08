Única cosmonauta russa se declara 'preparada' para participar de missão da SpaceX

A única cosmonauta russa na ativo, Anna Kikina, disse nesta sexta-feira (26) que está preparada para sua próxima viagem à Estação Espacial Internacional a bordo do foguete Crew Dragon da companhia SpaceX.



O voo, programado para 3 de outubro, acontecerá em meio às crescentes tensões entre Rússia e Estados Unidos devido à intervenção militar russa na Ucrânia.



Kikina, uma engenheira de 37 anos, será a quinta cosmonauta da Rússia ou da União Soviética a voar para o espaço.



Também será a primeira russa a viajar a bordo de um foguete Crew Dragon, no marco de um acordo entre a Nasa e a agência espacial russa Roscosmos.



"Sim, óbvio que estou preparada para o voo. Viajarei aos Estados Unidos em 8 de setembro para a sessão de treinamento final, as atividades prévias ao voo e os procedimentos", declarou Kikina em coletiva de imprensa transmitida pela Roscosmos.



Referindo-se ao fato de que será a primeira pessoa de nacionalidade russa a voar com uma missão da SpaceX, afirmou que isso representa "uma grande responsabilidade".



"Mas também posso dizer que qualquer voo é uma grande responsabilidade para um cosmonauta. Então, para mim, não tem diferença", acrescentou.



Ao ser perguntada sobre o tratamento oferecido por seus colegas americanos, Kikina afirmou que se "sent[e] querida" e que está "feliz de fazer parte dessa tripulação".



Na missão da Space X também participarão o astronauta japonês Koichi Wakata e os astronautas da Nasa Nicole Mann e Josh Cassada.



Kikina afirmou que levará um símbolo de sua cidade natal, Novosibirsk: um boneco feito mão de um menino com cabelo laranja chamado "Gorodovichok". "Já está me esperando a bordo", comentou.



A cosmonauta soviética Valentina Tereshkova foi a primeira mulher a voar no espaço, em 16 de junho de 1963.



ISS