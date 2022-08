Serviço secreto russo teria espionado treinamento de ucranianos en Alemania

O serviço secreto russo teria espionado soldados ucranianos na Alemanha durante o treinamento para o uso de novo armamento em bases militares, uma delas americana, afirma a revista alemã Der Spiegel.



O serviço alemão de contraespionagem militar, MAD, teria "indícios" das operações de espionagem, segundo a revista, que teriam afetado dois lugares em particular: a base de Idar-Obersetein (Renânia-Palatinado, oeste) e a base de Grafenwöhr, na Baviera (sul), administrada pelo exército americano.



Os serviços de contraespionagem da Alemanha relataram a presença de veículos perto da entrada das bases militares.



Em Idar-Oberstein, o exército alemão treinava soldados no uso do obus "Panzerhaubitze 2000", enquanto em Grafenwöhr as forças americanas treinavam os ucranianos para utilizar os sistemas de artilharia ocidentais.



De acordo com o MAD, as áreas de treinamento foram sobrevoadas em várias ocasiões por drones pequenos.



Além disso, os serviços alemães suspeitam que a Rússia teria tentado espionar os telefones celulares dos ucranianos que estavam em treinamento na Alemanha.



O MAD teme que os serviços russos tentem assassinar opositores que se refugiaram na Alemanha.