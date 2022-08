Teto da tarifa de energia no Reino Unido terá aumento de 80% no Reino Unido em outubro

O teto da tarifa da energia para as residências no Reino Unido aumentará 80% a partir de outubro, devido à disparada dos preços do gás em todo o mundo, anunciou nesta sexta-feira a agência reguladora Ofgem



O teto passará das atuais 1.971 libras (2.325 dólares) pagas por ano por uma residência média para 3.549 libras (4.180 dólares), informou a agência. O aumento ameaça agravar ainda mais a inflação, que em julho atingiu 10,1%, um recorde em quatro décadas.



"A alta reflete a progressão contínua dos preços globais de gás no atacado, que começou com o fim dos confinamentos após a pandemia de covid e atingiu níveis recordes quando a Rússia interrompeu lentamente o fornecimento de gás para a Europa", afirmou a Ofgem.



O teto tarifário é calculado com base na média dos preços do gás no atacado nos meses anteriores.



Analistas acreditam que o limite vai superar 4.000 libras (US$ 4.730) em janeiro e até 6.000 libras (US$ 7.096) na primavera (hemisfério norte, outono no Brasil), de acordo com as projeções mais pessimistas.



"Somos conscientes do grande impacto que o aumento do teto tarifário terá nas residências em todo Reino Unido e as decisões difíceis que os consumidores terão que tomar", afirmou Jonathan Brearley, diretor geral da Ofgem.



Por este motivo, a agência fez um apelo para que o governo conceda ajudas "urgentes".



O Reino Unido está na expectativa para conhecer o nome de seu novo primeiro-ministro, o sucessor de Boris Johnson, a partir de 5 de setembro: a disputa pela liderança do Partido Conservador está entre a atual ministra das Relações Exteriores, Liz Truss, e o deputado Rishi Sunak.