Colômbia suspenderá bombardeios em acampamentos de guerrilheiros com menores

O governo colombiano anunciou nesta quinta-feira (25) que suspenderá os bombardeios militares em acampamentos de guerrilheiros que podem ter recrutado menores à força.



"Os menores recrutados à força por grupos ilegais são vítimas desta violência (...) Portanto, qualquer ação militar contra organizações armadas ilegais não pode pôr em risco a vida dessas vítimas", disse em conferência de imprensa o ministro da Defesa, Iván Velásquez.



"Deve-se privilegiar a vida sobre a morte e não podem ocorrer operações (...) que ponham em perigo a população civil", acrescentou.



O primeiro governo de esquerda na Colômbia, do presidente Gustavo Petro, estabeleceu uma nova diretriz para as Forças Armadas na defesa dos direitos humanos e da paz, após décadas de conflito com diversos grupos armados.



Velásquez prometeu não repetir "atos muito dolorosos do passado", referindo-se às denúncias da sociedade civil e da oposição sobre as mortes de menores em atentados durante o governo do direitista Iván Duque (2018 -2022).



Em novembro de 2019, o então ministro da Defesa, Guillermo Botero, renunciou após uma ação militar na qual morreram oito menores de 12 a 17 anos recrutados à força por dissidentes das Farc que não aceitaram o acordo.



As vítimas, que estavam em um acampamento no sul do país, foram apresentadas pelo exército como "criminosos".



No final de 2021, o senador de esquerda Iván Cepeda denunciou a morte de quatro menores em um atentado que resultou na morte de um comandante guerrilheiro do ELN na selva do Pacífico.



"Estas ações nesta direção devem terminar (...) os bombardeios devem ser suspensos", concluiu o ministro Velásquez, encarregado de implementar o que chama de uma "relação de confiança" entre os militares e a população.



O novo comandante das Forças Militares, general Hélder Giraldo, condicionou os futuros bombardeios a uma "alta avaliação" da inteligência na qual passará a "se revisar" a presença de menores antes de aprovar uma ação deste tipo.



Velásquez, por sua vez, antecipou que o novo governo buscará criar "confiança nas instituições" por meio de "uma presença integral, que não será exclusivamente da força pública", nas regiões afastadas onde grupos armados disputam os lucros do narcotráfico.



Em mais de meio século de insurreição, os guerrilheiros de esquerda recrutaram jovens e crianças para expandir sua força.