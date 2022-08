Resgate de mineradores desaparecidos no México levaria de 6 a 11 meses

O resgate de 10 trabalhadores desaparecidos em uma mina do México desde o último dia 3 pode levar até 11 meses, indica um plano apresentado nesta quinta-feira pelo governo a parentes dos funcionários, o que, praticamente, acaba com a sua esperança de encontrá-los com vida.



"Estamos desesperados, não sabemos o que fazer, não podemos aceitar isso", disse à AFP Juani Cabrales, irmã de Mario Alberto Cabrales, um dos mineradores acidentados. A estratégia foi proposta pela titular da Defesa Civil, Laura Velázquez, que se reuniu hoje com parentes dos funcionários na comunidade Agujita, estado de Coahuila, onde fica o complexo de carvão inundado.



Desde que o acidente ocorreu, não há sinais de vida dos trabalhadores. "Tínhamos esperança de que levaria um mês, e agora vêm com isso. É quase um ano, não é possível, deve haver outras formas", protestou Guadalupe Cabrales, também irmã do trabalhador.



Embora desconheçam os detalhes técnicos, as duas mulheres disseram que o plano consiste em fazer uma nova perfuração para entrar na mina. O presidente Andrés Manuel López Obrador anunciou na manhã de hoje que o plano seria apresentado aos familiares dos mineradores, para que o aprovassem, e divulgado ao público nesta sexta-feira.