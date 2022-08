Luis Arce e Evo Morales marcham contra suposta conspiração na Bolívia

O presidente da Bolívia Luis Arce, seu vice-presidente David Choquehuanca e o ex-presidente Evo Morales lideram uma manifestação nesta quinta-feira (25) contra supostos esforços conspiratórios da oposição.



"Iniciamos esta grande marcha em defesa da pátria e da democracia, desde Tranca de Urujara", disse Arce em sua conta no Twitter.



Tranca de Urujara é a saída da cidade de La Paz para os vales sub-andinos de Yungas, uma área de cultivo de coca, e Caranavi, uma região agrícola.



Morales (2006-2019) também disse da mesma rede social que "participamos da marcha em defesa do nosso governo".



"Defender a democracia é defender o voto do povo", disse o ex-presidente, que renunciou em 2019 após forte convulsão social com denúncias de fraude nas eleições presidenciais daquele ano.



A marcha oficial é composta por vários milhares de mineiros, camponeses, indígenas e moradores que apoiam o Movimento ao Socialismo (MAS). Milhares deles carregam bandeiras bolivianas vermelhas, amarelas e verdes e azuis e brancas que pertencem ao MAS.



A manifestação planeja percorrer ruas e avenidas até o centro da cidade, onde Arce e líderes pró-governo falarão.



O governo Arce, que assumiu em novembro de 2020, e o MAS acusam a oposição de tentar desestabilizar o país. Eles consideram parte de uma suposta conspiração, a rejeição de um censo populacional, previsto para 2024, e as reivindicações dos plantadores de coca da Adepcoca contra um mercado paralelo para a distribuição da planta.