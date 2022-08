PIB dos EUA cai 0,6% no segundo trimestre, menos do que o esperado

O PIB dos EUA contraiu 0,6% no segundo trimestre, um pouco menos do que o esperado, mas continua a cair, ameaçando empurrar a maior economia do mundo para a recessão.



A segunda estimativa do Departamento de Comércio divulgada nesta quinta-feira(25) é 0,3 ponto percentual superior à primeira estimativa (-0,9%) anunciada no final de julho. Já no primeiro trimestre, o PIB caiu 1,6%.



A definição comumente aceita de recessão são dois trimestres consecutivos de declínio do PIB, mas muitos economistas, assim como o governo do presidente Joe Biden, argumentam que a economia dos EUA não está necessariamente em recessão.



Eles apontam para outros indicadores mais favoráveis, como o mercado de trabalho, que continua em movimento.



O Departamento de Comércio atribui a diferença entre a primeira e a segunda estimativa principalmente ao fato de que os gastos do consumidor (+1,5%) foram melhores do que o estimado, assim como os investimentos em estoques privados.



Os gastos das autoridades estaduais e locais também foram maiores do que o inicialmente estimado.



Os Estados Unidos privilegiam a medição do PIB a uma taxa anual, que compara com o trimestre anterior e projeta a evolução ao longo do ano.



Outras economias avançadas simplesmente comparam com o trimestre anterior.