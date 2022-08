Usina nuclear de Zaporizhzhia desconectada da rede elétrica ucraniana

A usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, ocupada por tropas russas e alvo de bombardeios recentes, foi desconectada da rede elétrica nacional nesta quinta-feira (25), disse a operadora da usina nuclear da Ucrânia, Energoatom.



"Os dois reatores em operação da usina foram desconectados da rede. Consequentemente, as ações do invasor levaram à desconexão total [da usina Zaporizhzhia] da rede elétrica, pela primeira vez em sua história", disse Energoatom no Telegram.



Segundo a operadora, os incêndios na área da central térmica que fornece eletricidade aos reatores nucleares levaram ao corte da última linha elétrica que ligava à rede ucraniana.



"As outras três linhas foram danificadas anteriormente em ataques terroristas" pela Rússia, acrescentou Energoatom.



A usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, está sob ocupação russa desde o início de março.



Nas últimas semanas, Moscou e Kiev acusaram-se mutuamente de bombardear esta usina no sul do país, que possui seis reatores com capacidade total de 6.000 megawatts.



A Ucrânia também acusa a Rússia de armazenar armas pesadas na usina e usá-la como base para bombardear posições ucranianas.



Moscou nega ter implantado armas na usina e garante que só instalou unidades para garantir a segurança do local.



A Rússia, por sua vez, acusa as forças ucranianas de terem bombardeado o complexo com drones. A ONU pediu a desmilitarização da usina para garantir a segurança e permitir uma inspeção do local.