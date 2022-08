Ativista antitortura russo é hospitalizado após ser atacado

Um proeminente ativista antitortura russo foi hospitalizado após ser agredido por um homem que se dizia policial, um ataque que reflete o clima de violência contra a sociedade civil, disse sua organização nesta quinta-feira.



Igor Kalyapin "foi atacado na noite de quarta-feira por um desconhecido que (...) tentou cortar seu rosto e estrangulá-lo", disse o conselho consultivo de direitos humanos do Kremlin, do qual o ativista é membro.



"O agressor foi detido (...) A vítima está no hospital" com uma "suposta concussão cerebral", acrescentou em nota.



Kalyapin é conhecido na Rússia por ter fundado o Comitê Contra a Tortura, uma ONG que anunciou sua dissolução em junho em meio à crescente repressão.



O ativista disse à imprensa russa que o ataque ocorreu quando ele comemorava um aniversário com amigos em uma casa de campo ao leste de Moscou.



Uma das pessoas presentes, amiga de um amigo que se dizia policial, "de repente me atacou". "Ele disse que tinha que me matar, o que tentou fazer por 15 ou 20 minutos", disse Kalyapin à agência Ria Novosti.



"Ele me bateu e tentou enfiar um caco de vidro no meu pescoço", acrescentou o militante, que disse que seu nariz estava quebrado.



Kalyapin é membro do Conselho de Direitos Humanos, um grupo que assessora o Kremlin e tem uma influência muito relativa.



A situação dos direitos humanos na Rússia piorou muito nos últimos anos, com a prisão ou êxodo de muitos opositores. A repressão aumentou desde o início da ofensiva russa na Ucrânia no final de fevereiro.