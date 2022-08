Organização denuncia Rússia por uso "extensivo" de bombas de fragmentação na Ucrânia

A Rússia utiliza bombas de fragmentação na Ucrânia, o que provoca centenas de baixas civis e danos a residências, escolas e hospitais, denunciou uma organização que monitora o uso deste tipo de armamento.



A Coalizão Contra as Munições de Fragmentação afirma em seu relatório anual que, desde a invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro, foram documentados ou denunciados centenas de ataques russos com bombas de fragmentação.



As forças ucranianas também teriam utilizado munições de fragmentação diversas vezes, segundo o relatório anual sobre o uso destas armas em todo o mundo.



Rússia e Ucrânia não aderiram à convenção que proíbe o uso, transferência e armazenamento de bombas de fragmentação, que tem 110 Estados Partes e 13 signatários.



"O uso extensivo de munições de fragmentação proibidas internacionalmente demonstra um flagrante desprezo pela vida humana, pelos princípios humanitários e as normas legais por parte da Rússia", afirmou Mary Wareham, editora do relatório Monitor de Munições de Fragmentação 2022.



"Condenar inequivocamente o uso contínuo de munições de fragmentação na Ucrânia é crucial para fortalecer o estigma contra estas armas e acabar com a ameaça que representam", acrescentou.



O relatório de 100 páginas foi divulgado no momento em que os Estados Partes se preparam para participar na 10ª reunião anual, de 30 de agosto a 2 de setembro, na sede da ONU em Genebra.