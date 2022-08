Traficante admite que entrou nos EUA com cobras e lagartos escondidos nas calças

Um homem que escondia cobras e lagartos dentro das calças para introduzi-los nos Estados Unidos como parte de um contrabando de US$ 750.000 pode ser condenado a décadas de prisão, anunciaram autoridades nesta quarta-feira.



Em sua residência, na Califórnia, José Manuel Pérez traçou um plano que envolvia trazer 1.700 animais para os Estados Unidos ao longo de seis anos, a partir do México e de Hong Kong.



Em acordo negociado com o Departamento de Justiça, Pérez admitiu que pagou mulas para transportar parte da carga ilícita, e que, em outras ocasiões, ele mesmo cruzou a fronteira com os répteis. Os animais que ele adquiriu, entre eles tartarugas, filhotes de crocodilo e lagartos, foram vendidos a clientes de todo o país por mais de US$ 739.000, segundo documentos.



O homem foi descoberto em março, quando tentava dirigir do México com 60 animais escondidos em suas roupas. Após dizer aos funcionários que viajava com lagartos de estimação nos bolsos, descobriram que ele transportava 60 répteis, entre eles cobras. Três dos animais estavam mortos.



Pérez aceitou duas acusações de contrabando, cada uma com pena de mais de 20 anos de prisão, e uma de tráfico de animais selvagens, o que resulta em até cinco anos de cadeia. Sua sentença será anunciada em dezembro.