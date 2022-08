Um júri ordenou nesta quarta-feira (24) ao condado de Los Angeles o pagamento de US$ 31 milhões em indenizações pelas fotos feitas pelos primeiros socorristas que chegaram ao local do acidente de helicóptero no qual morreu o astro da NBA Kobe Bryant.



O condado foi obrigado a pagar US$ 16 milhões a Vanessa Bryant, viúva do ex-jogador, e 15 milhões a outro querelante, Chris Chester, cuja esposa e filha também morreram no acidente de janeiro de 2020 em uma colina próxima de Los Angeles.



Os jurados chegaram ao veredicto depois de aproximadamente quatro horas e meia de deliberações.