EUA condena projeto para julgar prisioneiros ucranianos em Mariupol

Os Estados Unidos condenaram nesta quarta-feira (24) o projeto russo de julgar prisioneiros de guerra ucranianos na cidade de Mariupol, capturado em maio, algo considerado "ilegítimo".



"Esses julgamentos fraudulentos são ilegítimos e uma zombaria da justiça, e nós os condenamos fortemente", disse o porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price, em comunicado.



Segundo Washington, Moscou busca assim "desviar" a atenção da comunidade internacional das "atrocidades cometidas pelas forças russas na Ucrânia" desde a invasão daquele país em 24 de fevereiro.



"Todos os membros das forças armadas ucranianas, incluindo voluntários ucranianos e estrangeiros, têm direito ao status de prisioneiro de guerra se capturados e devem ser tratados e protegidos por esse status, em conformidade com as convenções de Genebra".



A ONU também alertou sobre a proibição de criar tribunais destinados exclusivamente a julgar esses detidos.



A Terceira Convenção de Genebra oferece proteção especial aos prisioneiros de guerra, que não podem ser processados por sua participação direta no conflito.