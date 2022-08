Presidentes de Argentina, Bolívia, Colômbia e México apoiam Cristina Kirchner

Os presidentes da Argentina, Alberto Fernández da Bolívia, Luis Arce, da Colômbia, Gustavo Petro, e do México, Andrés Manuel López Obrador, apoiaram, nesta quarta-feira (24), a vice-presidente argentina, Cristina Kirchner, acusada de corrupção e contra quem o Ministério Público pediu 12 anos de prisão e inabilitação política.



"Expressamos nosso mais absoluto repúdio à injustificável perseguição judicial que a atual vice-presidente Cristina Kirchner vem sofrendo", disseram os presidentes, que acusaram uma tentativa de retirá-la da "vida pública, política e eleitoral", segundo um comunicado lido pela porta-voz da presidência argentina, Gabriela Cerruti.



Kirchner, um peronista de centro-esquerda de 69 anos, é acusada junto com outras doze pessoas pelos crimes de associação ilícita e administração fraudulenta agravadas em um caso sobre suposta corrupção na licitação de obras públicas quando era presidente, entre 2007 e 2015.



O processo começou em 2019 e espera-se que os juízes emitam um veredicto antes do final do ano. A vice-presidente, que também preside o Senado, goza de imunidades parlamentares que a protegem tanto da prisão quanto da inabilitação política.



Uma sentença contra Kirchner só poderá se tornar efetiva caso for ratificada pelo Suprema Corte ou se ela perder a imunidade parlamentar.



Em meio à crescente polarização política, o pedido de prisão e inabilitação apresentado na segunda-feira pelo Ministério Público multiplicou as críticas ao tribunal por partidários de Kirchner e os pedidos de manifestação em defesa da vice-presidente.



Kirchner foi absolvida em vários casos por supostos crimes ocorridos quando ela era presidente, mas ainda enfrenta cinco processos.