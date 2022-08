'Andor', série de 'Star Wars' com Diego Luna, explora submundo da galáxia

Após várias séries do universo de "Star Wars", a nova "Andor" aposta em um thriller de espionagem galáctica para explorar as origens da rebelião contra o Império, explica seu protagonista, o mexicano Diego Luna.



O novo título da franquia para o streaming, que estreará em 21 de setembro, é o mais recente de vários produtos destinados a impulsionar a plataforma Disney+, após o exitoso lançamento de "The Mandalorian" (2019) e a recente "Obi-Wan Kenobi" (2022) com Ewan McGregor.



"Andor", cuja história antecede o aclamado filme "Rogue One" (2016), se aprofunda no misterioso passado de um dos heróis do filme, Cassian Andor (Luna), e a incipiente rebelião, à qual depois se uniriam personagens icônicos da saga, como Luke Skywalker e a Princesa Leia.



"Essa é uma série sobre pessoas reais. São tempos muito obscuros na galáxia. Sem os Jedi", disse Luna em uma coletiva de imprensa virtual, em alusão a esses cavaleiros de grande poder e sabedoria, personagens do mundo fictício criado por George Lucas.



"Eles têm que decidir como reagir diante da opressão. É a guerra das galáxias mais realista que verão", garantiu.



- Planeta em decadência -



A série situa Cassian Andor em um planeta industrial em decadência, onde os habitantes sobrevivem coletando e reparando sucata, e a insatisfação com o Império fascista ferve a fogo baixo.



A narrativa ocorre na capital da galáxia, Coruscant, onde a jovem Mon Mothma (Genevieve O'Reilly) tenta cumprir seus deveres como senadora enquanto apoia os rebeldes.



Criada por Tony Gilroy, que roteirizou a adaptação cinematográfica dos romances de espionagem de Jason Bourne e também o próprio "Rogue One", a nova série também expande as histórias dos agentes do maligno Império.



"Tony não é um autor que se limita ao bem e o mal, ao preto e o branco", afirmou Luna. "Ele dedica a maior parte do tempo à complexidade das zonas cinzentas, às contradições dos personagens."



Apesar do adiamento ou mesmo suspensão de futuros longa-metragens de "Star Wars" após uma redução nos lucros de bilheteria e críticas mistas, esse universo segue sendo ampliado na telinha.



As próximas estreias são a terceira temporada de "The Mandalorian" e a nova "Skeleton Crew", com Jude Law.



Com 12 episódios, a primeira temporada de "Andor" é maior que as das séries anteriores da franquia. E já estão sendo preparados mais 12 para a segunda temporada, que deve levar a história até os eventos de "Rogue One".



A série "leva tempo entendendo cada personagem e dedica tempo para todas as tramas", apontou Luna. "Acredito que é muito rica. É poderosa e as pessoas vão gostar, espero".