Irã recebeu resposta dos EUA a suas propostas sobre acordo nuclear

O Irã recebeu uma resposta dos Estados Unidos aos "ajustes" que propõe ao rascunho apresentado pela União Europeia (UE) para salvar o acordo sobre o programa nuclear iraniano, informou o ministério das Relações Exteriores.



Teerã "recebeu à noite do coordenador da UE a resposta do governo dos EUA sobre as propostas iranianas" ao "texto final" fornecido pela UE, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Naser Kanani.



"O processo para examinar cuidadosamente as opiniões dos Estados Unidos começou e a República Islâmica do Irã apresentará suas opiniões sobre esse assunto ao coordenador [da UE] quando esse processo estiver concluído", acrescentou.



Em Washington, o Departamento de Estado rapidamente confirmou que havia transmitido a resposta dos EUA à UE.



No dia anterior, os Estados Unidos indicaram que o Irã havia feito concessões em pontos-chave, reavivando as esperanças de um retorno ao acordo internacional de 2015, do qual Washington se retirou em 2018 sob a presidência de Donald Trump.



As negociações sobre o programa nuclear iraniano, que já duram 16 meses, mas foram suspensas e retomadas no início de agosto, visam salvar o acordo entre Teerã e os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (China, Estados Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia), além da Alemanha.