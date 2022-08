Elon Musk e fã indiano criam amizade no Twitter

Poucas pessoas podem se gabar de ter conversas francas com Elon Musk sobre a conquista de planetas, mas o engenheiro de computação indiano Pranay Pathole conversa regularmente através do Twitter com o homem mais rico do mundo.



A rara amizade virtual cresce desde a adolescência de Pathole, com centenas de respostas e mensagens privadas do temperamental bilionário, incluindo atualizações sobre sua empresa e conselhos de vida.



Nessa semana os dois finalmente se reuniram pessoalmente na primeira viagem ao exterior de Pathole, que viajou aos Estados Unidos para um mestrado em análise de negócios.



"Ele é super genuíno, com os pés no chão. É humilde", declarou o jovem de 23 anos à AFP antes do encontro. "A forma em que ele leva tempo para me responder (...) é notável", afirmou ele.



Musk é um usuário ativo do Twitter, às vezes com mais de 30 mensagens por dia para seus 103 milhões de seguidores. Entretanto, o motivo de manter contato regular com este jovem indiano é um mistério.



"Para ser sincero, não tenho ideia. Acho que ele deve ter ficado realmente intrigado pelas minhas perguntas", disse Pathole à AFP na casa de seus pais, localizada na cidade indiana de Pune.



Segundo os tweets publicados por Musk desde 2020, a conta do indiano é uma das poucas que o bilionário responde, em média, uma vez a cada dois dias.



A primeira interação foi em 2018, quando Pathole, com 19 anos, apontou um defeito nas palhetas automáticas dos Teslas. "Será reparado nas próximas versões", foi a resposta de Musk, que corrigiu o problema na atualização seguinte do software.



Os diálogos privados posteriores incluíram "desmentir mitos" sobre o passado de Musk e discussões sobre por que é "essencial" colonizar outros planetas, lembra Pathole.



"Eu fazia perguntas idiotas, absurdas e ele tomava tempo para me responder", afirma ele. A diferença de fuso horário entre os EUA e a Índia não afetou a amizade virtual de quatro anos.



"Creio que não dorme muito, porque está no Twitter na maior parte do tempo", diz Pathole.



Pathole ingressou na Tata Consultancy Services, a principal empresa de tecnologia da informação na Índia, logo após concluir seus estudos na engenharia.



Na última semana, ele viajou para os Estados Unidos e levou doces para Musk. Ele espera não apenas obter seu diploma na Universidade do Texas, em Dallas, mas também ganhar experiência de trabalho em uma empresa, incluindo alguma de Musk.



"Gostaria de trabalhar na Tesla por mérito próprio. Não quero favores. Seria bom se ele pudesse me entrevistar", diz Pathole.



Depois de sua reunião, ele tweetou uma foto dos dois e Musk deixou sua curtida.



- "Viver na Terra, morrer em Marte" -



Pathole é capaz de explicar os aspectos dos propulsores de foguete reutilizáveis e defender a filosofia da exploração espacial.



"Viver na Terra e morrer em Marte: essa é uma filosofia que compartilhamos", diz o jovem, que quer envelhecer e morrer com "o pó vermelho de Marte" em seus pés.



Seu perfil do Twitter acumula milhares de seguidores e o número sobe cada vez que é mencionado por Musk.



"Elon é como um amigo da família", brinca Prashant, pai de Pranay e consultor de mídia. Musk é frequentemente tema da conversa na mesa de jantar entre a família e amigos de Pathole.



"Se segue Elon Musk, se quer se estabelecer em Marte, não nos importamos", diz o pai. Ele acrescenta que ele e sua esposa Pallavi estão orgulhosos da paixão de seu filho.



