Onda de calor e seca provocam 'outono falso' no Reino Unido

Um verão escaldante e seco no Reino Unido não apenas secou a terra, rios, lagos e reservatórios, mas também fez com que as árvores perdessem suas folhas prematuramente, criando um "falso outono".



Em vez da vegetação de cartão postal de jardins, parques e bosques associada ao Reino Unido, a paisagem agora é um mar de cores laranja, amarelo, vermelho e marrom deixando um manto de folhas no chão.



A queda prematura de folhas - conhecida como "falso outono" - é um sinal de estresse para as árvores, que respondem perdendo sua folhagem para conservar a umidade.



Mas os especialistas dizem que, embora as árvores com raízes profundas possam suportar condições mais secas, as árvores mais novas e menos enraizadas podem estar em risco.



"As árvores usam os hormônios que utilizam no outono para se retrair e garantir sua sobrevivência", explica Rosie Walker, da associação Woodland Trust.



"Elas vão continuar fazendo isso por alguns anos, mas isso vai começar a impactar nossas árvores, se não formos mais cuidadosos", disse à rádio BBC.



Julho viu as temperaturas subirem acima de 40°C pela primeira vez e foi o mês mais seco já registrado em muitas partes do sul e leste da Inglaterra.



Essa onda de calor, atribuída às mudanças climáticas e vários meses de chuvas excepcionalmente baixas, levou as autoridades a proibir o uso de mangueiras de irrigação para economizar água em algumas regiões.



Esse fenômeno significa que muitas frutas amadurecem antes do tempo, como as amoras silvestres, que geralmente são consumidas no outono e agora estavam prontas no final de junho, segundo o Woodland Trust.



Outras bagas e nozes também amadureceram prematuramente, representando um risco de esgotamento precoce e deixando alguns animais com comida insuficiente no outono.



Steve Hussey, representante da organização Devon Wildlife Trust no sudoeste da Inglaterra, explica que "para a vida selvagem, o tempo da natureza é tudo".



"A crise climática está trazendo padrões sazonais aos quais nossa vida selvagem não está adaptada", comentou ele.



Para Hussey, o longo verão "e o falso outono vão repercutir em inúmeras espécies até os meses de outono e também depois".