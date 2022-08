Mais de 100.000 hectares foram queimados este ano em incêndios em Portugal

Os incêndios já consumiram cerca de 104.000 hectares este ano em Portugal, que enfrenta uma seca excepcional, segundo a última estimativa oficial publicada nesta quarta-feira (24).



Trata-se da maior superfície queimada desde os mortíferos incêndios de 2017, que deixaram uma centena de vítimas e 537.000 hectares devastados ao longo do ano, de acordo com o Instituto para a Conservação da Natureza e as Florestas (ICNF).



Em seu relatório, o instituto público explica que, até 15 de agosto, Portugal teve "12% menos de incêndios, mas uma superfície queimada 30% superior" com relação ao nível registrado nos últimos dez anos.



Esse ano, o incêndio florestal mais grave no país aconteceu no parque natural da Serra da Estrela (centro), que queimou 25.000 hectares de vegetação em 11 dias.