Dente de tubarão com 22 milhões de anos é encontrado por criança

Criança encontrou dente de tubarão com 22 milhões de anos (foto: Reprodução)

Durante uma expedição com a família, um jovem de oito anos encontrou um dente de um tubarão pré-histórico de 12 centímetros e que viveu na Terra há mais de 22 milhões de anos.A Palmetto Fossil Excursions, é um conhecido local no estado da Carolina do Norte (EUA) em que ocorre caça à fósseis de maneira educacional e guiada por especialistas.Nas redes sociais, a Palmetto Fossil Excursions parabenizou o pequeno Riley pela descoberta. "Verdadeiramente o achado de uma vida". A novidade da descoberta é justamente por ser da espécie Angustiden, que viveu na terra há cerca de 22 a 33 milhões de anos, seu tamanho e condição. Os tubarões desse tipo normalmente chegavam a até 9 metros de comprimento.Uma outra curiosidade é que eles são parentes dos tubarões da espécie Megalodonte, espécie extinta que ficou famosa em filmes por conta do grande tamanho — podendo passar de 15 metros.