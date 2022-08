EUA diz que Irã suavizou demandas para fechar acordo nuclear

Um funcionário do alto escalão do governo dos Estados Unidos indicou nesta terça-feira (23) que o Irã suavizou demandas-chave que adiaram a retomada do acordo nuclear de 2015.



Segundo o funcionário, Teerã desistiu do pedido para bloquear certas inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), um tema sensível para ambas as partes.



"Além das restrições ao programa nuclear que o Irã teria que implementar, a AIEA poderia voltar a aplicar o regime de inspeções mais completo negociado até agora, o que lhe permitiria detectar qualquer esforço iraniano para conseguir uma arma nuclear de forma encoberta", disse o funcionário, que não quis ser identificado, acrescentando que, em caso de acordo, as inspeções internacionais "seriam mantidas por um período indefinido".



A informação surge depois que autoridades americanas disseram que o Irã estava atenuando seu pedido para que Washington removesse a poderosa Guarda Revolucionária de uma lista terrorista. Essa é uma questão-chave nas negociações indiretas.



Concessões de ambos os lados são esperadas como parte de uma tentativa de retomar o acordo nuclear de 2015, profundamente impopular tanto para alguns radicais iranianos quanto para o Partido Republicano dos EUA. O então presidente republicano Donald Trump retirou os Estados Unidos desse acordo em 2018. Seu sucessor, o democrata Joe Biden, prometeu retornar, mas foi confrontado com a insistência do Irã de que as sanções motivadas por seus planos nucleares fossem suspensas.



O funcionário americano disse que o Irã "fez concessões em temas críticos" e apontou como "categoricamente falsos" os informes sobre novos compromissos dos Estados Unidos. "Ainda há divergências a serem superadas, mas, se chegássemos a um entendimento para retomar o acordo nuclear, o Irã teria que dar muitos passos significativos destinados a desmantelar seu programa nuclear", acrescentou.



O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, informou hoje que o Irã solicitou "alguns ajustes" na proposta de acordo apresentada pela União Europeia aos participantes das negociações. Em entrevista à TV nacional da Espanha, ele confirmou que a maioria dos participantes aceitou as demandas do Irã, cujo conteúdo não revelou, e que "faltava a resposta dos Estados Unidos".