Exportação de grãos ucranianos se aproxima de nível anterior à guerra, dizem EUA

A Ucrânia está perto de exportar em agosto quase a mesma quantidade de grãos que antes da invasão russa, segundo os números apresentados nesta terça-feira (23) por um alto funcionário do governo dos Estados Unidos.



"Graças à intensa cooperação internacional, a Ucrânia está no caminho de exportar quase 4 milhões de toneladas de produtos agrícolas em agosto", disse à AFP um alto funcionário do Departamento de Estado americano.



Antes da invasão russa, que começou em 24 de fevereiro e que bloqueou os portos para as exportações agrícolas da Ucrânia, as exportações eram de aproximadamente 5 milhões de toneladas de grãos por mês.



Ucrânia e Rússia estão entre os principais países exportadores de grãos do mundo, o que fez com que a guerra criasse temores de uma crise alimentar em escala mundial.



No entanto, desde a assinatura de um acordo entre Kiev e Moscou em 22 de julho, sob mediação da ONU e da Turquia, cerca de 30 embarcações carregadas de cereais zarparam dos portos ucranianos no Mar Negro, com cerca 720.000 toneladas, indicou a mesma fonte.



Além disso, outra iniciativa, apoiada pela União Europeia, permitiu o transporte por rodovia e ferrovia de entre 2,5 e 3 milhões de toneladas de grãos, detalhou o funcionário.



Recentemente, o secretário-geral da ONU, António Guterres, prometeu "intensificar" as exportações de cereais ucranianos antes da chegada do inverno boreal, que são cruciais para o abastecimento alimentar de muitos países africanos.



"Não há uma solução para a crise alimentar mundial sem garantir o acesso pleno aos produtos alimentares da Ucrânia e aos alimentos e fertilizantes da Rússia", ressaltou Guterres.



Um acordo similar garante a Moscou a exportação de seus produtos agrícolas e fertilizantes.