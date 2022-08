EUA irão anunciar nova ajuda militar para Ucrânia

Os Estados Unidos anunciarão uma nova ajuda militar de 3 bilhões de dólares à Ucrânia, a maior desde que a Rússia invadiu aquele país, em fevereiro, indicou um funcionário americano nesta terça-feira (23).



O anúncio da Casa Branca é esperado para amanhã, mesmo dia em que a Ucrânia comemora a sua independência e que marca os seis meses do começo da ofensiva russa na ex-república soviética.



O dinheiro chegará por meio da Iniciativa de Assistência em Segurança para a Ucrânia do Pentágono, e pode ser usado para cobrir custos imediatos da guerra, incluindo a compra de suprimentos e armas. Trata-se de um fundo separado do financiamento da Autoridade Presidencial (PDA), sob o qual o presidente Joe Biden pôde ordenar transferências imediatas de armas e munição às forças ucranianas desde as reservas militares americanas atuais.



Na última sexta-feira, o Pentágono anunciou seu pacote de ajuda mais recente por meio do PDA, no valor de US$ 775 bilhões.